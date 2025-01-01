رئيس جامعة بنها يكرم طالب بكلية العلوم لنشر بحث علمي بدار نشر عالمية

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطالب محمد مصطفى محمد عمار بكلية العلوم ببرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بمقر الجامعة بالعبور على نشر فصل في كتاب بعنوان " Nutrition and Traumatic Brain Injury (TBI)" في دار النشر العالمية وذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم.

تكريم طالب بجامعة بنها لتفوقه العلمي

وقال "الجيزاوي" إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الطلاب المتميزين في مختلف التخصصات العلمية.

يذكر أن الفصل الذي نشر بالكتاب يلقى الضوء على تأثير التغذية على وسلوك وظائف وإصابات المخ الصدمية. ويتناول أيضا الميكانيكا الحيوية لهذا المرض التي تؤدي إلى تلف الدماغ، وينتهي الفصل بالتوجيه الي الكثير من الابحاث لتطوير الفهم وتحسين التجنب والوقاية من إصابات الدماغ الصدمية.

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