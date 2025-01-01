الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يكرم طالب بكلية العلوم لنشر بحث علمي بدار نشر عالمية

تكريم طالب بجامعة
تكريم طالب بجامعة بنها،فيتو

كرم الدكتور ناصر  الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطالب محمد مصطفى محمد عمار بكلية العلوم ببرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بمقر الجامعة بالعبور على نشر فصل في كتاب بعنوان " Nutrition and Traumatic Brain Injury (TBI)" في دار النشر العالمية وذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم.

سائق توك توك يتهم 3 أشخاص بالشروع في قتله بسبب معاكسة فتاة في القليوبية

أسماء الفائزين في معرض القليوبية للعلوم والهندسة

تكريم طالب بجامعة بنها لتفوقه العلمي 

وقال "الجيزاوي" إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الطلاب المتميزين في مختلف التخصصات العلمية.
يذكر أن الفصل الذي نشر بالكتاب يلقى الضوء على تأثير التغذية على وسلوك وظائف وإصابات المخ الصدمية. ويتناول أيضا الميكانيكا الحيوية لهذا المرض التي تؤدي إلى تلف الدماغ، وينتهي الفصل بالتوجيه الي الكثير من الابحاث لتطوير الفهم وتحسين التجنب والوقاية من إصابات الدماغ الصدمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها جامعة بنها

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعتى بنها الأهلية ووهان الصينية لتدريب طلاب الطب

بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش

توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري وجامعة بنها

جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول العلاج بالطب الصيني التقليدي
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش

ضبط سيارة محملة بشحنة أسلحة نارية في السويس قبل تهريبها

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في 2025

14.1 مليار دولار إيرادات السياحة في 2024

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية