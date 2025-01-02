الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: إصدار 152 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة خلال 2024

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

 كشفت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم إصدار (152) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول أفريقية وعربية منها تونس والمغرب والكويت والجزائر والسعودية والأردن ونيجيريا والبرازيل وروسيا والإمارات لعدة منتجات منها الصابون ومواد العناية الشخصية خلال عام 2024.

 وتقوم وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بوضع الشروط والإجراءات والقواعد الملازمة والمنفذة لإصدار شهادات البيع الحر المصدرة للخارج  واعتمادها  من وزير التجارة والصناعة.

 

إصدار شهادات البيع الحر

 وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale   المصدرة للخارج، والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

 

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

 وتحرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات شهادة بيع حر صناعة الدواء المستلزمات والاجهزة الطبية

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