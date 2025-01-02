صرف صحي الإسكندرية تطلق حملة توعوية للعاملين بمخاطر التدخين

أطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملة توعوية بعنوان "معًا ضد التدخين" تستهدف العاملين بالشركة، بالتعاون مع إدارة شرق الصحية بهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع العاملين على الإقلاع عنه.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز صحة العاملين وتحسين بيئة العمل.

وأوضح "نافع" أن الفعاليات تشمل تنظيم حملات توعوية شاملة لجميع العاملين في مختلف المناطق، تتضمن محاضرات وورش عمل تقدم معلومات علمية حول أضرار التدخين الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الدعم والإرشاد للإقلاع عنه.

حملة توعوية بخطورة التدخين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية

وأضاف: "نأمل أن تكون شركة صرف الإسكندرية أول شركة بلا تدخين، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للعاملين وتوفير بيئة صحية خالية من التدخين".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة على مدار الأسابيع القادمة، لضمان وصول الرسالة إلى جميع العاملين وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه صحة وسلامة موظفيها.

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