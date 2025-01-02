أبرزهم علي البليهي، استبعاد لاعبين من منتخب السعودية بعد توديع خليجي 26

مازالت أصداء خروج منتخب السعودية من بطولة كأس الخليج العربي، والتي تقام بدولة الكويت حديث الإعلام السعودي والعربي خاصة وأن منتخب الأخضر يعتبر من المرشحين بالفوز بالبطولة.

وانتشرت تقارير سعودية عن اتجاه استبعاد ثلاثة لاعبين من تشكيل الاخضر بناء على قرار من هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، والذي يعتبر في مقدمتهم علي البليهي من قائمة الأخضر خلال المعسكرات المقبلة، وذلك بعد توديع بطولة كأس الخليج.

وكشفت التقارير أن رينارد استقر على استبعاد ثلاثي الأخضر علي البليهي، وسلطان الغنام، وياسر الشهراني بشكل نهائي من قائمة المنتخب الوطني.

وشنت جماهير السعودية هجومًا على البليهي بعد ارتكاب أخطاء كارثية مع المنتخب الوطني في كأس الخليج، مما أشعل الغضب ضده من الجماهير.

وصعد المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) بعد الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة.

افتتح عمان التسجيل عن طريق أرشد العلوي في الدقيقة 73، قبل أن يضاعف علي البوسعيدي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعدها بدقيقتين قلص محمد كنو النتيجة بتسجيل الهدف الأول للأخضر السعودي.

جدير بالذكر أن المنتخب العماني لعب منقوص العدد منذ الدقيقة 33 بعد ما تعرض المنذر ربيع العلوي للطرد المباشر بسبب تدخله القوي على سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تعرض عبد الإله هوساوي لاعب المنتخب السعودي للطرد المباشر بعد تدخل قوي على قدم لاعب المنتخب العماني.

فيما كشفت تقارير سعودية عن رغبة محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية، في الاعتزال بعد وداع بطولة كأس الخليج العربي عقب الخسارة أمام عمان في نصف النهائي .

وأبلغ محمد العويس حارس ‎المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إدارة المنتخب نيته الاعتزال الدولي عقب مباراة عمان.

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