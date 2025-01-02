الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

منع الرئيس التنفيذي لشركة طيران جيجو إير من مغادرة كوريا الجنوبية

الطائرة المنكوبة،
الطائرة المنكوبة، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سلطات كوريا الجنوبية أصدرت قرارا بمنع الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو إير" من مغادرة البلاد.

تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكورية الجنوبية جيجو إير

جاء ذلك بعد حادثة تحطم طائرة تابعة لها الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 179 شخصًا.

وقالت الشرطة الكورية في مقاطعة جيولا الجنوبية التي تضم مدينة موان، حيث وقع الحادث، إن “المحقّقين... فرضوا حظرًا على السفر على شخصين، أحدهما الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير كيم إي باي”.

وفي وقت سابق؛ أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى الولايات المتحدة لتحليله.

 مقتل 179 شخصًا فى حادث تحطم طائرة 

جدير بالذكر أن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت اليوم الخميس مطار موان الدولي ومكتب شركة "جيجو إير" للطيران ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة ركاب مؤخرا قتل فيه 179 شخصا.

وقال مسؤولون إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار الواقع جنوب غرب كوريا الجنوبية، ومكتب "جيجو إير" في العاصمة سيئول، ومكتب "موان" التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.

وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

 تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير"

ويوم الأحد الماضي تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير" القادمة من بانكوك بعد اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها.

قيود تضعها شركات الطيران على حقيبة اليد بمتن الطائرة

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

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