الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

طائرة كوريا الجنوبية
طائرة كوريا الجنوبية

 كشفت حادثة الطائرة الكورية الجنوبية  التي سقطت قبل يومين، عن قصة حزينة لعائلة فقدت 13 شخصًا من أفرادها، وكادت تفنى لولا نجاة أحدهم من خلال سفره المبكر للالتحاق بعمله.

 

نجاة شخص واحد من عائلة كبيرة في حادثة الطائرة الكورية

 وروى الناجي الوحيد من العائلة في الحادثة المروعة، كيف التقى 14 شخصًا من عائلته في تايلاند للاحتفال بعيد ميلاد جد العائلة عبر رحلة عائلية.

وأضاف الرجل الذي كان يصرخ من الحزن والصدمة وفق ما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنه عاد إلى  حيث مقر عمله بعد الاحتفال، يوم السبت الماضي، قبل أن يسمع بخبر تحطم الطائرة في اليوم التالي.

وأوضح أن بين الركاب كان هناك 4 أفراد من العائلة، و9 أفراد من العائلة الموسعة، وبينهم أطفال، وأنهم لقوا حتفهم جميعًا في الحادث.

ومع انتشار أخبار الحادثة ومعلومات عن وجود ناجين، توجه الرجل من الهند، إلى كوريا ووصل إلى "إنتشون" في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، وقام بزيارة مطار موان الذي شهد الحادثة.

وهناك، ألقى الرجل باللوم على المسؤولين عن قيادة الطائرة وبرج المراقبة، وقال: "إذا اعتقدت أنني لا أستطيع الهبوط، فما كان ينبغي لي أن أعطي الإذن بالهبوط"، وأضاف: "كيف يمكن لطائرة أن تقوم بالاستغاثة بعد دقيقة واحدة فقط من إصدار تحذير من الطيور؟".

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