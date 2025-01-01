الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

قيود تضعها شركات الطيران على حقيبة اليد بمتن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

تضع شركات الطيران، بعض القيود على المتعلقات التي يمكنك حملها في يدك أو اصطحابها في المقصورة، على متن الطائرة.

 

قيود تفرضها شركات الطيران على حقيبة اليد  

ووفقًا للوائح الدولية، إن كنت تحمل سوائل أو جل؛ (البخاخات والمعاجين، مثل الماء والمشروبات والكريمات والعطور والمعطرات والمواد هلامية التكوين ومعجون الأسنان وملمع الشفاه والمسكرة) في حاويات تزيد عن 100 مل / 100 جم (3.4 أونصة) في أمتعتك المحمولة، فستُصادَر هذه المتعلقات في نقطة تفتيش.

في حال الشراء من السوق الحرة، يُرجى مراعاة وضع السائل الذي اشتريته وإيصال الشراء -في وقت الشراء -في حقيبة أمان مغلقة ذات إطار أحمر. 

 

 مراعاة عدم فتح حقيبة الأمان حتى تصل إلى وجهتك.

استثناءات داخل حقيبة اليد خلال حملها بالطائرة

هناك استثناءات للأدوية الشخصية ومنتجات الأطفال والمكملات الغذائية المصطحبة في صورة سائلة أو معجون أو رذاذ أو هلام.

 

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