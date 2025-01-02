الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

الآثار: مليار و406 ملايين جنيهًا لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريبًا خلال العام المالي 2024 -2023، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الإستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظًا عليها.

جهود تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة، أن حجم الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2023/2022 وصل إلي مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ العام المالي الحالي 2024/2023، مليار وأربعمائة وستة مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.


وأشارت الوزارة إلي أنه تم منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.

خصومات إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة أنه تم منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50% على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

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