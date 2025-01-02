الآثار: مليار و406 ملايين جنيهًا لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريبًا خلال العام المالي 2024 -2023، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الإستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظًا عليها.

جهود تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة، أن حجم الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2023/2022 وصل إلي مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ العام المالي الحالي 2024/2023، مليار وأربعمائة وستة مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.

خصومات إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية

وأشارت الوزارة إلي أنه تم منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.

وأوضحت الوزارة أنه تم منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50% على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.