الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

14.1 مليار دولار إيرادات السياحة في 2024

حركة السياحة
حركة السياحة

أكدت  وزارة السياحة والأثار، أن عام 2024 شهد نمو في حركة السياحة الوافدة لمصر على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث بلغت  أعداد السائحين الوافدين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي 14.3 مليون سائح، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها %3.97 عن نفس الفترة من العام الماضي.

عدد الليالي السياحية في 2024

وأضافت وزارة السياحة والآثار أن الليالي السياحية حققت نموًّا وصل إلي 151.3 مليون ليلة بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام قبل الماضي، كما بلغ حجم الإيرادات 14.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام  قبل الماضي.


تحسن مراكز مصر السياحية في 2024

وأكدت الوزارة تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لشهر مايو من العام الماضي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة 2019، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا 2023.

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