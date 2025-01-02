الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

مستشار خامنئي: طوفان الأقصى بداية التغيير في المنطقة والشرق الأوسط الجديد

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

 قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إنه مع بداية القرن الحادي والعشرين، ظهرت شواهد متنوعة على تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود قوى إقليمية وعالمية جديدة.

 

رسالة إلى الاجتماع الدولي الـ15 للـ"مجمع العالمي للصحوة الإسلامية"

 وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، جاءت في رسالة إلى الاجتماع الدولي الـ15 للـ"مجمع العالمي للصحوة الإسلامية"، والذي عُقد تحت عنوان "المقاومة، فلسطين، والنظام العالمي الجديد".

وأفاد ولايتي بأن "نقطة انطلاق التغيير في المنطقة والشرق الأوسط الجديد هي السابع من أكتوبر وعملية "طوفان الأقصى" الناجحة"، مضيفا أن  "محور المقاومة يشكل كيانًا دفاعيًا وأمنيًا في غرب آسيا، ويعد تشكيل الجغرافيا السياسية للمقاومة نتيجة كبيرة من نتائج النهضة الإسلامية في السنوات الأخيرة".

 

استخدام استراتيجيات التهديد والإغراء

 وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن "الولايات المتحدة تسعى دائمًا للحفاظ على هيمنتها والهروب من السقوط من خلال استخدام استراتيجيات التهديد والإغراء، القضاء أو تشويه العديد من الحركات والجماعات التي وقفت ضد أحاديثها، من أمريكا الوسطى إلى جنوب شرق آسيا، خلال القرن الماضي".

وتابع: "نرى كراهية شديدة تجاه الكيان الصهيوني وأحداثًا غير مسبوقة على مستوى العالم ضده، وكلها بفضل المقاومة وعملية السابع من أكتوبر".

 

الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على غزة

 ونوّه إلى أن "الكيان الصهيوني الغاصب وحلفائه الدوليين، بعد هذا الفشل المهين، يعتقدون خطأً أنهم يستطيعون كسر إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم من خلال الضغط وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والمقاومة والصمود الفلسطيني سيغيران قواعد اللعبة، وتزدهر ثمار هذه المقاومة لتكون رمزًا للعزة والكرامة".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
 

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