إيران: ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

قالت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، إن "ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة، مضيفة أن "حلف أمريكا يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على إيران".

وتابعت: "الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك إن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميركية صهيونية مشتركة".

تطلعات أمريكية في آسيا

وأكملت: "ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده أمريكا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، وحاليًا فإن أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهو يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكن إذا رجع إلى أيامه الماضية سيفهم أنهم كما في الماضي فان الشعب الإيراني المسلم البطل سيبطل كل احلامهم، وبفضل الله لن يحققوا شيئًا في سوريا أيضًا".

وشكل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا هزيمة كبرى لإيران في المنطقة تلت نكسة أخرى سبقتها بأشهر وتمثلت في مقتل الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء الماضي، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.

وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”: "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك."

وأوضح عراقجي أن “من يعتقدون حاليا بتحقيق انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان”.

وتأتي تصريحات عراقجي بعد أن رفض وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني تحذيرات مماثلة وجهها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وكان خامنئي قال، في كلمة ألقاها خلال حفل ديني في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد الماضي، إنه يتوقع تجدد المقاومة من جانب السوريين ضد القيادة الجديدة في البلاد.

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