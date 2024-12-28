اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية في هجوم انتحاري

اغتيل اليوم السبت، مجتبي شهيدي مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة جنوب إيران، بينما أصيب مساعده في هجوم انتحاري.

اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية بهجوم انتحاري

وترجع تفاصيل الحادث إلى أنه أمام مبنى استخبارات الشرطة في مدينة بندر لنجة جنوب إیران، أوقف الانتحاري سيارة رئيس استخبارات الشرطة وعند ترجله من سيارته قام الانتحاري بتفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل رئيس الاستخبارات وإصابة مساعده.

وفي سياق اخر قال شكل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا هزيمة كبرى لإيران في المنطقة تلت نكسة أخرى سبقتها بأشهر وتمثلت في مقتل الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء الماضي، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.



وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”: "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك."

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