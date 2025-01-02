تفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب العثور على جثتين في المستقبل

يواصل رجال المباحث العامة بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة سكنية في مدينة المستقبل بدائرة قسم شرطة الشروق في حالة تيبس تام، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيون للوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت قوات المباحث الجنائية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمساكن المستقبل.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، ودخلت قوة أمنية إلى الشقة بالعقار رقم 12، وعثر على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس في ظروف غامضة.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لتحديد سبب الوفاة.

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