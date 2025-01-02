الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب العثور على جثتين في المستقبل

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 يواصل رجال المباحث العامة بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة سكنية في مدينة المستقبل بدائرة قسم شرطة الشروق في حالة تيبس تام، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيون للوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت قوات المباحث الجنائية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمساكن المستقبل.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، ودخلت قوة أمنية إلى الشقة بالعقار رقم 12، وعثر على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس في ظروف غامضة.


وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لتحديد سبب الوفاة.

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجال المباحث العامة أمن القاهرة مدينة المستقبل قسم شرطة الشروق

مواد متعلقة

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير انتحل صفة ضابط بالجيزة

تطور جديد في واقعة تورط إمام مسجد بتزوير وثيقة طلاق لونا صبري من أحمد بهجت

اعترافات المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر وإصابة١٠ أشخاص باختناق

القبض علي سائق سيارة تسبب في إصابة 5 أشخاص بطريق أكتوبر

محكمة مستأنف الاقتصادية تؤيد عدم مطابقة مسلسل النهاية لرواية "الظمأ والحنين"

ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية