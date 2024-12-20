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جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو
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يتساءل العديد من المتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2024 عن، جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري.

 

جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري

وحول جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري، أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن  بدء الامتحانات الإلكترونية، المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز،  من يوم 28 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل.

 

وتضمن جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري ما يلي، حيث سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية  للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي"، مؤكدًا مراعاة إجازات أعياد الأخوة المسيحيين، ومتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة.

 

تفاصيل جديدة في مسابقة الهيئة القومية للبريد

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي؛ مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.

 

وقال الدكتور صالح الشيخ: "إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، لإعلان شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته"، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

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