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وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر المركزي (صور)

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية اليوم أولى جولاته الميدانية بزيارة تفقدية لمستشفى ميت غمر المركزي وذلك للاطمئنان على سير العمل وأحوال المرضى. 

في أولى جولاته الميدانية وكيل صحة الدقهلية يتفقد “ميت غمر المركزي”.

بدأ  وكيل صحة الدقهلية جولته  بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توفر  المستلزمات الطبية.
 

تركيب جهاز أشعة الرنين الجديد بالمستشفى

كما أطلع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي وفريق من الإدارات الفنية بالمديرية على تركيب جهاز أشعة الرنين الجديد بالمستشفى.
 

مراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ

وتابع مدكور الزيارة بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق  لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية. 
كما اطمأن على مستوى الخدمة المقدمة بالأقسام المختلفة خاصة الاستقبال.

إجراء تجربة كود بلو الخاص بالحالات شديدة الخطورة

حيث تم إجراء تجربة كود بلو الخاص بالحالات شديدة الخطورة للتأكد من جاهزية وتدريب الفريق الطبي على التعامل في مثل هذة المواقف.

الاستماع للمرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات

وفي ختام الزيارة حرص  وكيل الوزارة على الاستماع للمرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها.
 

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