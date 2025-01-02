باحث: الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من التيارات الإسلامية

قال الدكتور صبرة القاسمى، الباحث فى شئون التيارات الإسلامية، إن هناك العديد من وجهات النظر بشأن العلاقة بين الجماعات المتطرفة وأمريكا.

وأكد فى تصريح لفيتو أن الولايات المتحدة دعمت بعض الجماعات المتطرفة في الماضي لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مثل مواجهة الاتحاد السوفيتي أو التأثير على سياسات بعض الدول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التدخلات العسكرية؛ حيث أدت التدخلات العسكرية الأمريكية في العديد من الدول العربية والإسلامية إلى خلق فراغ أمني وسياسي استغله المتطرفون لتجنيد الشباب وتوسيع نفوذهم.

السياسات الخارجية الأمريكية تساهم في تغذية الشعور بالإحباط والغضب

وواصل حديثه قائلا: إن السياسات الخارجية الأمريكية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قد ساهمت في تغذية الشعور بالإحباط والغضب لدى بعض الشباب، مما جعلهم أكثر عرضة للتطرف بالإضافة إلى وسائل الإعلام الغربية بما فيها الأمريكية، والتى تقوم بـ تشويه صورة الإسلام والمسلمين، قد ساهم بشكل كبير في زيادة التطرف.

وأكد أن الشركات الأمريكية الكبرى تستفيد من الحروب والصراعات في المنطقة، مما يدفعها إلى دعم السياسات التي تؤدي إلى استمرار هذه الصراعات ومن ناحية أخرى، هناك من ينفي وجود أي علاقة مباشرة بين الولايات المتحدة والجماعات المتطرفة، ويؤكد أن هذه الجماعات تعمل بدوافع أيديولوجية مستقلة.

وتابع أن هناك العديد من الجماعات المتطرفة، ولكل منها أهدافها ودوافعها الخاصة، مما يجعل من الصعب تعميم العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة نتيجة تغير الظروف السياسية والإقليمية باستمرار، مما يؤثر على طبيعة العلاقة بين الجماعات المتطرفة والولايات المتحدة،بالاضافة الى من الصعب إثبات وجود دعم مباشر من الولايات المتحدة إلى الجماعات المتطرفة، حيث غالبًا ما تكون هذه العلاقات سرية ومعقدة.

وقال: هذه العلاقة معقدة ومتشعبة، وإن لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هى الصانع والداعم لهذه الجماعات إلا أنها المستفيد الأكبر منها وأنها المحرك الخفى لكل تيارات الإسلام السياسي.

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