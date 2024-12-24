نبيل نعيم: خلايا الجماعات المتطرفة كامنة في العراق وسوريا وليبيا

قال الشيخ نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد في مصر إن ما حدث فى سوريا وسيطرة أحمد الشرع قائد تنظيم هيئة تحرير الشام على مقاليد الأمور في سوريا سيجعل غيره من تنظيمات الإسلام السياسي للسير على نفس النهج وإن كان الشرع غير متحالف مع إيران ومتوقع أن يكون تحالفه مع الدول العربية.

تحالف هيئة تحرير الشام مع داعش أو القاعدة أمر مستبعد

ويؤكد نعيم في تصريح لفيتو أن تحالف هيئة تحرير الشام مع داعش أو القاعدة أمر مستبعد لأنهم مرفوضين اجتماعيًّا فضلًا عن أفكار الشرع أقرب لأفكار الإخوان المسلمين لكن في كل الأحوال هذة التنظيمات الإسلامية لم تنته فطوال السنوات الماضية كانوا كامنين في العراق وسوريا وليبيا ومناطق القرن الإفريقي.



لا توجد مخاوف من عودة جماعة الإخوان الإرهابية بعد تصفية قادتها

وواصل حديثه قائلًا إنه لا توجد مخاوف من عودة جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر بعد نجاح تصفية قياداتها ووفاة معظم عناصرها وتحول البعض الآخر إلى صراعات داخلية على الزعامة فضلًا عن أن المواطن المصري أصبح يرفضهم لكن ممكن تواجدهم في سوريا مع الشرع.

تيارات الإسلام السياسي تعتبر الدولة غنيمة

وتابع الرابح من عودة تيارات الإسلام السياسي هي التيارات نفسها لأنها تعتبر للدولة غنيمة وفقًا لفكر سيد قطب وأن أهالي الدولة درجة ثانية وفقًا للاستعلاء الإيماني الذي وضعه سيد قطب في فكر هذه الجماعات كل هذه الشواهد تقول إن مستقبل جماعات الإسلام السياسي ستنتهي لأن الناس ليس لديهم استعداد لتجربة الماضي فضلًا عن أن هذه الجماعات يستخدمها الغرب لتحقيق أهداف محددة ثم ينقلب عليهم للتخلص منهم وخير شاهد تجربة تنظيم القاعدة.

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