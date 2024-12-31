الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي يزعم التعدي على متهمين

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي يزعم التعدي على متهمين.

 

 انتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي للتعدي على متهمين 

 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرين أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضوا للضرب.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية،  ضبط صاحب الصفحة والثلاثة الظاهرين معه فى مقاطع الفيديو، أقروا بقيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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