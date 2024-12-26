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الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة قوية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك بعد لقائه مع رجال الأعمال، أمس الأربعاء، وحديثه عن السياسات النقدية والتضخم وسعر الفائدة.

رسالة قوية لرئيس الوزراء بعد اجتماعه برجال الأعمال

 
وأكد هاني توفيق أنه من الأمور الجيدة الاستماع إلى شكاوى رجال الأعمال، لكن يجب رفع تلك الشكاوى للجنة عليا لتحويلها لبرامج عمل، في وقت زمني محدد.
وقال الخبير الاقتصادي في اقتراحه بشأن شكاوى رجال الأعمال في لقائهم مع رئيس الوزراء: "بشأن حوار رجال الأعمال أمس: جميل الاستماع إلى شكاوى رجال الأعمال، ثم رفعها إلى لجنة عليا لتحويل بعضها إلى برامج عمل ومستهدفات زمنية".

 

لقاء رجال الأعمال مع رئيس الوزراء، فيتو
لقاء رجال الأعمال مع رئيس الوزراء، فيتو


ووجه هاني توفيق رسالة لرئيس الوزراء، قائلًا: "ولكن أكرر: يحظر فيس العالم كله أن يتحدث رئيس الوزراء عن السياسات النقدية، والتضخم، وسعر الفائدة، حيث إنها من صميم اختصاصات البنك المركزي".
وعن شكاوى رجال الأعمال لرئيس الوزراء قال توفيق: "أقترح رفع الأمر للجنة عليا اقتصادية من الخبراء المستقلين".

أحمد عز يطالب بتقنين البناء لحل مشكلة قطاع التشييد


الجدير بالذكر أن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين شاركوا، أمس الأربعاء، في لقاء جمعهم برئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مشكلة قطاع التشييد والبناء، فيتو
مشكلة قطاع التشييد والبناء، فيتو


وتناول لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال والمستثمرين الأوضاع الاقتصادية وأبرز الأزمات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وطرق حلها، وكان من أبرز المشاركين في لقاء رئيس الوزراء من رجال الأعمال أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى وأحمد السويدي وهاني برزي وياسين منصور والمصرفيان محمد الإتربي وعمرو الجنايني.
وتحدث رجل الأعمال أحمد عز، في حديثه للمرة الأولى، خلال النقاش المفتوح مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ عن ملفين، الأول التشييد والبناء والثاني التوظيف الحكومي. 
وقال أحمد عز: "ينفع بلد زي مصر يبقى معدل النمو في قطاع البناء والتشييد 3% وكسور!! و70% من السكان ممنوعين من البناء، لازم نوضع قواعد لتقنين البناء لحل مشكلة قطاع التشييد والبناء".
وطالب عز بـ "التوقف عن التوظيف الحكومي" التي وصفها بـ "الصورة الخطير"، قائلًا: "محتاجين جيل وكادر جديد، 40 ألف مصري يدرسون في الجامعات الأجنبية بسبب المدارس الانترناشيونال اللي بقت موجودة حتى في الريف".

هشام طلعت مصطفى يطالب بتغيير تفكير الحكومة


أما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فقدم اقتراحات لحل الأوضاع الاقتصادية، وحذر من أزمة الدولار، حيث قال: "أكبر مشكلة مصر بتقابلها هي العملة الصعبة، لازم يكون فيه تغيير لتفكير الحكومة في حل المشكلات.. استعينوا بالخبرات ولجان متخصصة".

حل مشكلة الدولار، فيتو
حل مشكلة الدولار، فيتو


وقال هشام طلعت مصطفى: "عندنا مشكلة 22 مليار دولار في السنة.. لو اتحلت.. مصر هتجري لقدام، مشكلة العجز الدولاري لازم تتحل.. لازم تكون أولوية مصر، القطاع الخاص بريء من التضخم وبندفع فاتورة ملناش دعوة بيها".
في حين طالب رجل الأعمال ياسين منصور، بضرورة إتاحة التسهيلات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم،  قائلا: "أكتر حاجة بتجيب فلوس لمصر هي تحويلات المصريين بالخارج.. لازم نحفزهم من أجل مضاعفة قيمتها".

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