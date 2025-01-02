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ثقافة وفنون

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 4، غازي وخالد يحرقان "موتيل" سارة

أبطال موضوع عائلي
أبطال موضوع عائلي 3، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موضوع عائلي 3، حول إبراهيم وأسرته الذين يجدون أنفسهم في المستوصف الخاص بمريم بعد أن فقدوا جميع ممتلكاتهم بسبب عبلة “رانيا يوسف”. 

يحاول إبراهيم التواصل مع رياض، شقيق عبلة، بهدف مساعدته في استعادة الأوراق الخاصة بشقته وشقة شقيقته زينب “سما إبراهيم”، لكن رياض يطلب مبلغًا قدره أربعة ملايين جنيه، مما يؤدي إلى فشل محاولة إبراهيم.  

وفي تطور جديد للأحداث، يتم القبض على سارة “رنا رئيس” بسبب تهربها من الضرائب وعدم تسديد المستحقات المطلوبة منها، ويتدخل شريف “علاء مرسي” في الإجراءات القانونية، وينصح إبراهيم بالتصالح مع مصلحة الضرائب لتجنب حبس سارة. 

يتفق إبراهيم مع خالد وحسن وغازي ورمضان حريقة على تنفيذ خطة لحرق “الموتيل” الخاص بسارة للحصول على أموال التأمين لتسديد الضرائب، بالفعل، يتوجه غازي وخالد برفقة رمضان حريقة لتنفيذ المهمة، ويتسلل شخصًا تابعًا لعبلة إلى سيارتهم، وعلى الرغم من ذلك، ينجح غازي وخالد في تنفيذ خطتهم ويقومون بحرق الموتيل ويظل مصير الشخص المتسلل في خطر.

 

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة ٤ من مسلسل موضوع عائلي ٣ 

ظهرت الفنانة الشابة آية سماحة كضيفة شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل “موضوع عائلي 3”، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، ما أضاف لمسة خاصة إلى أحداث العمل. 

ويأتي هذا الظهور من خلال مشاركتها خلال الحلقة في إعلان بشخصيتها الحقيقية مع الفنان طه دسوقي، الذي يجسد شخصية “حسن” وهو إعلان يشارك به حسن أو “بقعة” رغما عنه لمساندة أسرته ماديًّا.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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