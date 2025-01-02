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ثقافة وفنون

مسلسل موضوع عائلي الحلقة 3، رانيا يوسف تطلب من ماجد الكدواني الزواج

أبطال موضوع عائلي،
أبطال موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3 حول تمكن عائلة إبراهيم من جمع مبلغ ٤ مليون جنيه ومنحها إلى أكرم المحاسب الذي تم الكشف أنه يعمل لحساب عبلة حيث منحها المال وهرب خارج البلاد وحظر مكالمات سارة وحسن ثم أغلق هاتفه.

وخلال الحلقة تضطر أسرة إبراهيم للذهاب لمنزل رمضان في شبرا ولكن تكتشف الأسرة أن رمضان باع الشقة لشراء كابينة في الساحل الشمالي.

فتنتقل الأسرة المشردة إلى المستوصف الذي تمتلكه مريم ويعيشون بين المرضى، وتذهب مريم إلى مؤتمر طبي وتترك الأسرة في المستوصف، ويحاول إبراهيم الذهاب لعبلة لإقناعها أن تسامحه على ما فعله في الماضي، وتكشف له عبلة أنها السبب في كل ما حدث له ولعائلته وتشترط عليه أنها ستتوقف عن ما تفعل مقابل أن يتزوجها، فيرفض إبراهيم فتخبره أنها ستواصل أذيته. 

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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