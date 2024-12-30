نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد إنشاءات مركز التأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز الداخلة، الموقف التنفيذي لمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة المخطط إنشاؤه على غرار مركز الدكتور حسن حلمي التأهيلي بالخارجة، وذلك سعيًا لتوفير خدمة طبية متميزة ومتكاملة لذوي الهمم، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأكدت نائب المحافظ، أن مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة، يُقام على مساحة 600 متر مسطح، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل (عيادات علاج طبيعي وتأهيل حركي - عيادات تخصصات خارجية - صالة جيم - ساونا - قاعة مؤتمرات).

وأوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أنه يجري حاليًا الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال الإنشاءات التي تشمل أعمال الحماية المدنية والتشطيبات الداخلية والواجهات بالطابق الأول والثاني، ومن المخطط أن تشمل المرحلة الثالثة إنشاء حمام العلاج المائي وأعمال الموقع العام. ووجّهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والإسراع بنسب التنفيذ لدخول المركز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.