النيابة تعاين حريق مصنع للصناعات الغذائية بمدينة بدر

انتقل فريق من نيابة بدر، لمعاينة نشوب حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم 5 حالات اختناق.

حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

وعلى الفور تم دفع 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وقامت قوات الإطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخلاء المصنع من العمال.

وتبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ويعمل رجال الإطفاء على التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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