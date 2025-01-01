إصابة 7 أشخاص في حريق نشب داخل مصنع للصناعات الغذائية بمدينة بدر

اندلع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر، ما أدى إلى اصابة 7 أشخاص من بينهم 5 حالات اختناق.

حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

وعلي الفور تم الدفع 5 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخلاء المصنع من العمال.

و تبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ويعمل رجال الإطفاء علي التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود وإجراءالتحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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