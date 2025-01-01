ضبط مدير شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة غير مرخصة بالقاهرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

شركة للنصب على راغبى السفر للخارج بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (17 أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج - 49 طلب توظيف للعمل بالخارج - 3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات - هاتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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