ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل ناصر منسي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد إنتهاء الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

احمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

ياو أنور البنك الأهلي هدفان

شادي حسين زد اف سي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام ابو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

نتائج مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري



حرس الحدود 3-0 طلائع الجيش

الزمالك 2-0 الاتحاد السكندري

الجونة 0-1 بيراميدز

إنبي 0-0 الأهلي

زد 1-1 بتروجت

فاركو 2-1 سموحة

سيراميكا كليوباترا 1-1 المصري

مودرن سبورت 0-0 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-1 البنك الأهلي

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليه الأهلي وسيراميكا والمصري برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة السابعة.

ويتبقي للنادي الأهلي مباراة مؤجلة مع سموحة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري وحال فوز الأهلي سينفرد بالقمة وحيدا.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة

1 الزمالك 14 نقطة

2 بيراميدز 14 نقطة

3 الأهلي 12 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 بتروجيت 9 نقاط

9 الاتحاد السكندري 9 نقاط

10 البنك الأهلي 8 نقاط

11 غزل المحلة 8 نقاط

12 طلائع الجيش 8 نقاط

13 الإسماعيلي 7 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 5 نقاط

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير الجاري في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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