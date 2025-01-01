زلاكة يشعل المنافسة على ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، أشعل محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما رفع رصيده للهدف الرابع قبل ختام الجولة السابعة اليوم الأربعاء.

يتصدر ناصر منسي لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهتي اليوم في ختام الجولة السابعة بالدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

محمود صابر عبد المحسن سموحة هدفان

احمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

شادي حسين زد اف سي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام ابو علي الأهلي هدفان

محمد الشامي المصري البورسعيدي هدفان

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 بيراميدز 14 نقطة

3 الأهلي 12 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 بتروجيت 9 نقاط

9 الاتحاد السكندري 9 نقاط

10 غزل المحلة 8 نقاط

11 طلائع الجيش 8 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 حرس الحدود 6 نقاط

14 إنبي 6 نقاط

15 الجونة 6 نقاط

16 سموحة 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير الجاري في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

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