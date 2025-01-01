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محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث، أثناء اصطفافها على طريق المطار جنوب مدينة العريش.

 

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث

 

وقال المحافظ إن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.


ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال، والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى.

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وأكد المحافظ  أن المعدات تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل ومكنسة وسيارات حماية مدنية وسيارات اسعاف وسيارات دوبل كابية وغيرها.

 

محافظ شمال سيناء يفتتح المعرض السنوي للمجال الصناعي

 

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، المعرض السنوي للمجال الصناعي لنتائج العام الميلادي الجديد، والذي أقيم في مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش.

ووجه المحافظ الشكر إلي توجيه التعليم الصناعي وتكنولوجيا الصناعة علي إقامة المعرض، بجانب توجيه الشكر إلي طلبة التعليم الصناعي المشاركين في المعرض.

وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودة الأعمال، ووجَّه التحية لكل المشاركين بالمعرض من طلبة التعليم الصناعي.

وأكد المحافظ  أهمية التعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي، حيث تتبني المحافظة هذه النوعية من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي.

وعلي هامش الافتتاح قدم فريق كورال الموهوبين بالمديرية عدد من الفقرات الفنيه والاغاني الوطنية.

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