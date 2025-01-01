أخبار مصر اليوم، المستفيدون من زيادة المعاشات في يناير 2025.. التموين" تبدأ صرف 30 سلعة لأًصحاب البطاقات.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2025

مع بداية العام الجديد 2025 وأول أيام شهر يناير يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، الفئات المستفيدة من زيادة معاشات يناير 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025.

وعن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فهناك عدة شرائح أبرزها المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش وتشمل:

- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

-المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025.

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

وحول الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أقر بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 يناير المقبل 2025.

وبشأن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025،أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ التغييرات المطلوبة، وأن الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت العديد من المشاريع الهامة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

جاء ذلك بعد عقد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عددا من اللقاءات مع المستثمرين والخبراء في مختلف التخصصات للإستماع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات بشأن الأزمات التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل الجاد على تنفيذ مشروعات قوانين تتعلق بتحسين النظام الضريبي وتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تم وضعها بناء على اللقاءات المستمرة مع المستثمرين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 02 - 01 -2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الحكومة بشأن الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخاارج.

وأكد أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع بالفعل لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف الحد من الأجهزة المُهربة التي تدخل السوق بكميات كبيرة وتؤثر على الصناعة المحلية.

وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي من القرار هو تشجيع الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن 5 شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، ما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على التنافس.

وأكد رئيس الوزراء أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي تكاليف إضافية، كما أن الأجهزة الموجودة داخل البلاد قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي إجراءات.

وأوضح أن هناك مهلة زمنية ستُمنح لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار، مشددًا على حق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وضبط السوق، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة وتشجيع التنمية الاقتصادية.

مدبولي: تقييم مستمر لأداء الوزراء والمحافظين وتقرير نصف سنوي أمام البرلمان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملية تقييم مستمرة لأداء الوزراء والمحافظين.

وأوضح أن التقييم يتم عبر مجلس الوزراء والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء حال الحاجة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بتقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها أمام البرلمان، يتضمن الإنجازات والتحديات التي تواجهها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرات العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.

وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة محورية لتحسين الأداء الحكومي، لكن التحدي الأكبر هو تطبيق خطط التطوير على المستويات الأدنى، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت والجهود.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة رقمنة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال خطوات وإجراءات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، المعروف بـ «صاحب واقعة القطة الشهيرة»، وأسرته في مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه الكبير بالشاب محمود وأثنى على موقفه الإنساني النبيل تجاه قطته رغم كونه من ذوي القدرات الخاصة إلا أنه تناسى معاناته وحالته المرضية وسافر من مركز بسيون إلى القاهرة وحدة لعلاج قطته، ورغم هذا تعرض لمن حاولوا اختطاف قطته منه.

وقال الوزير خلال التكريم: "محمود يمثل نموذجًا فريدًا للشباب المصري المتحلي بالقيم النبيلة، ونؤكد أن هذه اللفتات الإنسانية تجد مكانها في قلوبنا وتستحق كل تقدير واحترام"، وأضاف مازحًا: "نحن نتشارك في حب القطط"

وأضاف الوزير إن هذا الاستقبال والتكريم اليوم للشيخ محمود رسالة تقدير واحترام واجبة إلى كل ذوي القدرات الخاصة من أبناء شعب مصر العظيم

وفي بادرة إنسانية مميزة، قرر الدكتور أسامة الأزهري التكفل بعلاج الشاب محمود كاملًا في مستشفى الدعاة، بما يشمل العمليات الجراحية التي قد يحتاجها، وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديرًا لموقفه المشرف، وحرصًا على دعمه ليكون مثالًا يُحتذى به في المجتمع.

بدعم 36 مليار جنيه، "التموين" تبدأ صرف 30 سلعة لأًصحاب البطاقات خلال يناير 2025

بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد.

وقدمت وزارة التموين 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه.

كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

ويصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025.





قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية , والمقرر إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 02/01/2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 , والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 02/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 04/01 حتى 14/01/2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024،والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة

يوم 22/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 02/02 و03/02/2025.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023/2024، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 08/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 15/01 وحتى 01/02/2025.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26/01/2025 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 04/02 وحتى 09/02/2025.

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