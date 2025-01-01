الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: تقييم مستمر لأداء الوزراء والمحافظين وتقرير نصف سنوي أمام البرلمان

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو
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 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملية تقييم مستمرة لأداء الوزراء والمحافظين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأوضح أن التقييم يتم عبر مجلس الوزراء والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء حال الحاجة.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بتقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها أمام البرلمان، يتضمن الإنجازات والتحديات التي تواجهها.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرات العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين. 

وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة محورية لتحسين الأداء الحكومي، لكن التحدي الأكبر هو تطبيق خطط التطوير على المستويات الأدنى، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت والجهود.  

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة رقمنة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال خطوات وإجراءات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

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الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي رئيس مجلس الوزراء البرلمان

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