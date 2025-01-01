مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الحكومة بشأن الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخاارج.

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وأكد أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع بالفعل لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف الحد من الأجهزة المُهربة التي تدخل السوق بكميات كبيرة وتؤثر على الصناعة المحلية.

وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي من القرار هو تشجيع الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن 5 شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، ما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على التنافس.

وأكد رئيس الوزراء أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي تكاليف إضافية، كما أن الأجهزة الموجودة داخل البلاد قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي إجراءات.

وأوضح أن هناك مهلة زمنية ستُمنح لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار، مشددًا على حق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وضبط السوق، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة وتشجيع التنمية الاقتصادية.

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