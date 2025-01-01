الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

محكمة مستأنف الاقتصادية تؤيد عدم مطابقة مسلسل النهاية لرواية "الظمأ والحنين"

تأييد حكم عدم مطابقة
تأييد حكم عدم مطابقة مسلسل النهاية لرواية الظماء، فيتو

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكما نهائيا، بتأييد حكم أول درجة بعدم مطابقة مسلسل "النهاية" لرواية "الظمأ والحنين"، للكاتب والمؤلف صلاح فؤاد شعير، استنادا على النتيجة النهائية لتقرير لجنة الخبراء، وذلك في الدعوى المستأنفة رقم 903 لسنة 15 مدني مستأنف الاقتصادية.

وكان الكاتب صلاح فؤاد شعير أقام  الدعوى رقم 1823 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة ضد كل من: عمرو سمير عاطف المؤلف والسيناريست، والفنان يوسف الشريف، وشركة سينرجي  للإنتاج والتوزيع، مدعيا أن مسلسل "النهاية" تحوير واقتباس لرواية "الظمأ والحنين" المؤلفة بمعرفته.

وطلب صلاح فؤاد شعير فى دعواه، إلزام عمرو سمير عاطف وتامر مرسي متضامنين بسداد 3 ملايين جنيه له تعويضا ماديا ومعنويا عما أصابه من أضرار، بخلاف الفوائد القانونية، وكتابة اسمه على تتر العمل.

وفى الاستئناف طلب إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، علي أن يكونوا خبراء حقوق الملكية الفكرية فقضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية.  

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مسلسل النهاية الظمأ والحنين صلاح فؤاد شعير

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