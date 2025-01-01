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محافظات

محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،  وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، بزيارة إلى مطرانية الأخوة الأقباط فى ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

 

محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وقدم المحافظ التهنئة إلي الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معبرًا عن سعادته بتواجده لتهنئه الأقباط بهذه المناسبة.


وأكد المحافظ على تهنئة جميع المصريين بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن شمال سيناء تشهد عهدا جديدا بعد تطهيرها وعودة الحياة لطبيعتها.

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وأشار المحافظ إلى وحدة الشعب المصري بمسلميه واقباطه كنموذج فريد في التسامح والاعتدال والتعايش والاعتدال ونبذ التعصب.
ومن جانبه وجه الأنبا قزمان الشكر إلى محافظ شمال سيناء على هذه الزيارة والتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

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