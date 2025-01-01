أخبار الفن اليوم: محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لـ الدشاش.. رسائل خاصة من الجمهور لتامر حسني.. وسيمون تكشف كواليس بدايتها الفنية

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم الدشاش، مشيرًا إلى أنه يتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة السابعة.

وأضاف خالد الصاوي خلال العرض الخاص لفيلم الدشاش: أنا عامل دور صغير ويا بخت من زار وخفف، ومشارك في مسلسل المداح في رمضان، بالإضافة إلى مشاركتي في مسلسل سيد الناس.

واحتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش، المقام حاليًّا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب

ونشرت شيرين صورة جديدة لها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملكية أبرزت جمالها وأنوثتها، موجهة التهنئة لجمهورها بالعام الجديد قائلة: "Happy New Year 2025"، مما أثار إعجاب جمهورها الكبير الذي تفاعل بشكل واسع مع عودتها لحسابها الرسمي ومع الصورة الحديثة التي نشرتها.

احتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليًّا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

كما حضر أيضا كل من الفنان باسم سمرة الذي احتضن محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلي حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد منصور والشاعر هشام الجخ وغيرهم.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن من يشاهد ويرى احتفالات رأس السنة يدرك ويستوعب أن الشعب المصري اختار البهجة منهجًا للحياة.

احتفالات رأس السنة

وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "بالأمس احتفالات رأس السنة كانت تملأ مصر قاطبة، احتفالات في كل مكان بمصر، وخروج آلاف المصريين في أجواء احتفالية رائعة ومدهشة تعلن أن الشعب المصري عنوانه البهجة".

استطاعت الفنانة سيمون على مدار السنوات الماضية إثبات ذاتها من خلال موهبتها، سواء في مجال الغناء والتمثيل، خاصة أنها قدمت مشوار فني طويل امتد إلى 30 عامًا من النجاح والازدهار.

وتحدثت الفنانة سيمون عن بداية دخولها الوسط الفني من خلال تصريحات مع الإعلامية يمنى بدراوي على شاشة قناة النهار، قائلة: «بدايتي كانت منذ التحاقي بمسرح الجامعة، عندما قررت مع مجموعة من زملائي تنسيق وحضور حفل غنائي كبير يحييه المطرب مدحت صالح، ولكنه تأخر عن حضور الحفل، فطلب مني أصدقائي الصعود إلى المسرح للغناء من أجل إنقاذ الموقف ومن هنا جاءت البداية».

انتشر في الساعات الماضية، صور لأحد المعجبين، وهو يحاول تقبيل يد الفنان تامر حسني في أحد حفلات رأس السنة الذي أحياها منذ ساعات.

وأظهر مقطع فيديو من الحفل محاولة أحد المعجبين تقبيل يد تامر حسني على المسرح، ليدور بينهما حوار طريف، وليرد عليه تامر قائلًا: "عايز بوسة؟ إزاي يا جدع؟".

في هذا السياق، تفاعل الجمهور مع الصورة التي انتشرت لتامر وهو يرفض تقبيل المعجب ليده، وقال أحد المتابعين: “أنت محترم ومتربي ياتامر"، وقال متابع آخر: "مش كل الفنانين اللي أخلاقهم كده الصراحة".

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