الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد محاولة تقبيل يده، رسائل خاصة من الجمهور لتامر حسني

تامر حسني
تامر حسني

انتشر في الساعات الماضية، صور لأحد المعجبين، وهو يحاول تقبيل يد الفنان تامر حسني في أحد حفلات رأس السنة الذي أحياها منذ ساعات.

وأظهر مقطع فيديو من الحفل محاولة أحد المعجبين تقبيل يد تامر حسني على المسرح، ليدور بينهما حوار طريف، وليرد عليه تامر قائلا: "عايز بوسة؟ إزاي يا جدع؟".

في هذا السياق، تفاعل الجمهور مع الصورة التي انتشرت لتامر وهو يرفض تقبيل المعجب ليده، وقال أحد المتابعين: “انت محترم ومتربي ياتامر"، وقال متابع آخر: "مش كل الفنانين إللي اخلاقهم كدة الصراحة".

 

وواصل الجمهور التفاعل مع الصور، حيث انتقد أحدهم المعجب قائلا: "مينفعش واحد من الجمهور يعمل كدة عيب".

وتألق الفنان تامر حسني خلال حفله بدبي مع نانسي عجرم والذي انطلق منذ قليل والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

وبدأ تامر حسني حفله بتهنئة الجمهور بالسنة الجديدة وأهداهم أغنية “معلمين”، ثم شدى بأغنية “قولي كلام أول مرة قوله”.

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.

 

وانطلق حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرمفي مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية “الدنيا حلوة” وسط تفاعل كبير، ويشارك نانسي عجرم في إحياء الحفل الفنان تامر حسني.

 

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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