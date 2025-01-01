إبراهيم عيسى عن احتفالات رأس السنة: الشعب اختار البهجة منهجا للحياة (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن من يشاهد ويرى احتفالات رأس السنة يدرك ويستوعب أن الشعب المصري اختار البهجة منهجا للحياة.

احتفالات رأس السنة

وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "بالأمس احتفالات رأس السنة كانت تملأ مصر قاطبة، احتفالات في كل مكان بمصر، وخروج آلاف المصريين في أجواء احتفالية رائعة ومدهشة تعلن أن الشعب المصري عنوانه البهجة".

اختيار الشعب المصري

وأضاف: "بلد ومجتمع وشعب اختار المحبة والبهجة والحياة، والانحياز إلي التسامح والانفتاح والجمال، وهذا هو العنوان الكبير".

الحملات الإخوانية على الشعب

ولفت: "رغم كل ما جرى خلال السنوات السابقة نتحدث عن نصف قرن أو أقل قليلا من غزوات وهجمات وحملات إخوانية وسلفية على العقل المصري، تحاول أن تشده الي التعصب والتطرف والتزمت والفتنة، ولكن الشعب المصرى يتعصى على ذلك".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.