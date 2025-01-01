محمد سعد وخالد الصاوي وباسم سمرة يحتفلون بالعرض الخاص لـ الدشاش "فيديو وصور"

احتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

كما حضر أيضا كل من الفنان باسم سمرة الذي احتضن محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلي حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحم منصور والشاعرهشام الجخ وغيرهم.



فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.