الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد سعد وخالد الصاوي وباسم سمرة يحتفلون بالعرض الخاص لـ الدشاش "فيديو وصور"

محمد سعد
محمد سعد

احتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

كما حضر أيضا كل من الفنان باسم سمرة  الذي احتضن محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلي حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحم منصور والشاعرهشام الجخ وغيرهم.

 

 

 

 

 


 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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سامح عبدالعزيز فيلم الدشاش مريم الجندي ليف نسرين طافش
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