س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

أجابت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام خلال الساعات الماضية بشأن تطبيق موبايلي وكيفية تشغيله والرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة من الخارج.

ونستعرض خلال السطور الآتية في سؤال وجواب كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي وكيفية عمله والرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة من الخارج

ما هي إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول؟

هي مجموعة إجراءات قامت بها كل من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.



ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم ؟



إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني بشكل إلكتروني أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، وننوه إلى عدم سداد أي رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي لتطبيق تليفوني.



هل يجب إتمام السداد بمجرد الاستعلام وظهور أن الجهاز به رقم تعريفي غير مسجل ؟



سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجوب السداد فلا تقم بإتمام السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.



كيف أستطيع الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول؟



إذا قمت بشراء جهاز محمول من السوق المصري، يمكنك تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق "تليفوني".

أما اذا كنت قادم من الخارج وفي حوزتك جهاز محمول فيمكن أيضًا التسجيل من خلال مأمور الجمارك خلال التواجد في المطار عند الوصول من الخارج أو من خلال تطبيق "تليفوني" بعد مغادرة المطار.



كيف تحتسب الضرائب والرسوم الجمركية ؟



تحتسب الرسوم وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز. ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق "تليفوني".



هل التسجيل وسداد الرسوم مرتبط بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول؟



إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم.

فعند شراء المستخدم أكثر من تليفون، يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز تم شرائه. وفي حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل لن يتطلب أي إجراءات تسجيل إضافية. كما أن نقل حيازة الجهاز المسجل بالفعل من شخص لشخص آخر كأحد أفراد الأسرة أو خارجها لن يتطلب أي إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد.



جهازي يدعم أكثر من شريحة ويعمل بالفعل بشريحة واحدة فقط قبل تاريخ إطلاق المنظومة، هل سيتم دفع رسوم عند تفعيل الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة ؟



لن يتم طلب رسوم في حالة تفعيل شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة. وفي حال مواجهتك أي مشكلة، يمكنك التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الالكتروني.



في حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل هل يتم تسجيل الجهاز وسداد رسوم عن الجهاز الجديد؟



في حالة شرائك لجهاز محمول من وكيل معتمد لن تحتاج لتسجيل الجهاز أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.



هل توجد إعفاءات أو مهلة للمستخدمين في سداد الرسوم ؟



الحالة التي يتم فيها الإعفاء من تطبيق هذه الإجراءات هي حالات الأجانب القادمين لمصر بأجهزة محمول مفعل بها شرائح غير مصرية أيًا كانت مدة إقامتهم داخل البلاد.

كما توجد مهلة لسداد الرسوم مدتها ٩٠ يوم من تاريخ تفعيل الجهاز على شريحة مصرية داخل مصر سواء للمصريين أو الأجانب.

هل هناك مهلة مسموح بها لسداد الرسوم عن الأجهزة غير المسجلة قبل إيقاف الجهاز ؟



نعم، تستطيع السداد في غضون ٩٠ يوم من تشغيل الجهاز لأول مرة داخل مصر بشريحة مصرية من أي شركة محمول.

هل أستطيع استخدام أجهزتي بعد انقضاء المهلة المحددة؟



لن تتمكن من استخدام الجهاز في إجراء مكالمات المحمول أو الاتصال بالإنترنت المحمول على شبكات أي من الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية لحين توفيق الأوضاع بتمام التسجيل والدفع، ولن تتأثر باقي خواص الجهاز غير المرتبطة بشبكة الهاتف المحمول كما لن يتأثر الاتصال بشبكة الواي فاي. في جميع الأحوال لا تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي.



ما الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المستخدم عند شراء تليفون جديد؟



علي المستخدم التأكد من الحصول علي فاتورة ضريبة عند شراء جهاز جديد علي أن يكون مسجل بها الرقم التعريفي للجهاز المكون من ١٥ رقم (IMEI).



كما ينصح باستخدام تطبيق تليفوني للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.

كيف يمكني التواصل وتقديم شكوى حال مواجهتني أي مشكلة في تسجيل جهازي؟



هناك عدة قنوات للمستخدمين للاستفسار، وتقديم الشكاوى وذلك على النحو التالي:

مركز تلقي الشكاوى الخاص بالمنظومة على الرقم المختصر ١٥٣٨٠

تلقي الشكاوى تلقي الشكاوى عبر أرقام الواتس أب التالية: ١۱۵۲۱۱۸۱۵۵ ٠ - ٠١٠٣٣١٥١٥٥٣

contactus@telephony.gov.eg تلقي الشكاوى عن طريق البريد الالكتروني



الأجهزة العاملة حاليا في مصر والمفعلة قبل بدء تطبيق الإجراءات ما موقفها ؟



التسجيل لن يكون مطلوبًا للأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة، حيث أن الإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعی حيث أن نطاق تطبيق الإجراءات الجديدة هو أجهزة التليفون المحمول التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.



هل يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على أي جهاز متصل بشريحة ؟

لن يتم تطبيق الإجراءات الا على أجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت، وأجهزة الحاسب المحمول.



كيف تتأثر أجهزة التليفون العاملة بشرائح غير مصرية بنظام التجوال الدولي؟



لن يكون هناك تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي خلال تشغيلها داخل مصر.

كيف استطيع التأكد من أن جهازي مسجل بالفعل؟

يمكنك التأكد من خلال إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز IMEI المكون من ۱۵ رقما على تطبيق "تليفوني"، عن طريق خدمة "الاستعلام".

ما هي الخدمات والخواص التي يقدمها تطبيق "تليفوني"؟

الخدمة الأولى هي خدمة "الاستعلام" عن أي جهاز تليفون قبل شرائه، وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجل بالفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمه الرسوم المطلوبة السداد. الخدمة الثانية: خدمة التسجيل والسداد"، ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.



كيف أستطيع معرفة الرقم التعريفي SIMEI

يمكن عن طريق الكود ##*

أو من خلال قائمة الإعدادات بحسب نوع جهازك

أو من خلال المسح الضوئي للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول على التطبيق.

في حالة تسجيل جهاز جديد يدعم أكثر من شريحة أو رقم تعريفي (IMEI)، هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية ؟

يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنفس الجهاز لإتمام عملية التسجيل حتى تستطيع استخدام كافة الشرائح الخاصة بالجهاز



عند استخدامي للتطبيق والاستعلام عن جهازي المفعل من قبل وجد أنه يستحق بعض الرسوم وأنه غير مسجل على المنظومة.



ورد إلينا بعض الاستفسارات من بعض العملاء بهذا الشأن للأجهزة التي تحتوي أكثر من رقم تعريفي وبالأخص شركة أبل. وجاري العمل مع الشركة لحل المشكلة خلال أسبوع.

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