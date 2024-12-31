الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

موبايلات
موبايلات

تزايدت في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم جمركية على الموبايلات الواردة من الخارج.

ودعا المواطنون الحكومة ووزارة المالية إلى إصدار بيان توضح فيه الحقائق بشأن قرار فرض رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج، وما أثير بشأن تطبيقها بأثر رجعي من لغط.

كما طالبوا بالكشف عن حقيقة تطبيق “تليفوني” الذي ينظم العملية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

فرض رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشفافية والوضوح فيما يتعلق بكافة القضايا التي تشغل الرأي العام.
 


واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالتساؤلات عن كيفية تطبيق قرار فرض رسوم على الموبايلات الوارده من الخارج وآليات تحديد قيمة الجمارك على الموبايلات.
 تطبيق تليفوني لتسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج.

وتزايدت الكثير من الأحاديث على الساعات الماضية عن إطلاق مصلحة الجمارك  تطبيقًا جديدًا يسمى تليفوني لتسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج، لدفع الرسوم الجمركية المقررة على  الهواتف غير المسجلة في مصر.

وزعمت بعض التقارير أن  سيتم إيقاف خدمة الشبكات عن ملايين الموبايلات المستوردة من الخارج، والتي تعمل حاليًا في مصر، خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2025 بسبب عدم تسجيلها على منظومة الجمارك ودفع الرسوم المقررة لها.

 

نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

في وقت سابق، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "اللي هيدخل بأكثر من تليفون مستورد سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها 38.5%".

 

إعفاء الهواتف المستوردة الشخصية من الجمارك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من أي رسوم جمركية، ولكن ينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلا وعدم وقفه".


مصير الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية

وأكد: "اللي مش هيدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد القادم من الخارج هيبقى في إيده حتة حديدة، ولدينا منظومة محوكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة وتفعيل ذلك".

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