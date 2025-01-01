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ثقافة وفنون

قبل انطلاقه الليلة، مقتطفات من كواليس مسلسل البث

مقتطفات من الكواليس،
مقتطفات من الكواليس، فيتو

روجت منصة شاهد ل المسلسل الجديد “البث: خاطف من نوع آخر” قبل انطلاقه الليلة على المنصة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

حيث نشر حساب المنصة الرسمي على انستجرام صورا من كواليس المسلسل مرفقا بتعليق “لأن الكل جالس ينتظر على نار..  قررنا نسرب لكم صور حصرية من الكواليس.. البث: خاطف من نوع آخر.. الليلة ٢ يناير على شاهد”.

تفاصيل مسلسل البث: خاطف من نوع آخر 

 يجمع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر نخبة من أبرز نجوم الدراما الكويتية والدراما الخليجية، حيث يشارك فيه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للمشاهد تجربة فنية مميزة، حيث يتألق في المسلسل كل من يوسف البلوشي، ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، طلال سام، خالد الصراف، آسيا الشمري، عيسى جبر.

وتدور أحداث مسلسل البث: خاطف من نوع آخر حول مجموعة من المشاهير الذين يظنون أن حياتهم المليئة بالأضواء والشهرة هي الحياة المثالية، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يجدون أنفسهم مختطفين في ظروف غامضة تثير التساؤلات، ومع تصاعد الغموض حول اختطافهم، يبدأ البحث عنهم، لتتوالى المفاجآت والتطورات الدرامية.

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Shahid البث خاطف من نوع آخر المسلسل الكويتي طلال سام منصة شاهد مهند الحمدي

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