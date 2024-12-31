الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الكويتي مناير وأربع كناين

أبطال مناير وأربع
أبطال مناير وأربع كناين، فيتو

ينطلق المسلسل الكويتي الجديد مناير وأربع كناين يوم 5 يناير المقبل ليقدم تجربة درامية اجتماعية حصريًّا على منصة Stc tv، ما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الدراما الخليجية مع بداية العام الجديد وواحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة، لمحبي الدراما الكويتية بالتحديد خاصة أنه يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم.


أبطال مسلسل مناير وأربع كناين 

المسلسل يضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبد الله عبد الرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، والمسلسل من تأليف عبد المحسن الروضان، الذي يقدم نصا يعالج مميزا ومن إخراج محمد كاظم.

 برومو مسلسل مناير وأربع كناين  

وطرحت منصة Stc tv مؤخرًا برومو للمسلسل الذي سيتم عرضه قريبًا وأرفق حساب المنصة على انستجرام هذا التعليق “مناير وأربع كناين مسلسل درامي اجتماعي يضم نخبة من نجوم الكويت.. عرض أول وحصري إبتداءا من ٥ يناير على Stc tv”.

ويدور المسلسل حول شخصية مناير، الأم القوية والمسيطرة التي تضع حماية أبنائها الأربعة في مقدمة أولوياتها، ولكن بأسلوب يعكس سيطرتها المطلقة على حياتهم وقراراتهم. 

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