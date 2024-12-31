جلسات عمل مكثفة لفريق عمل مسلسل شباب امرأة لعرضه في رمضان 2025 (صور)

يواصل فريق عمل مسلسل شباب امرأة العمل على البروفات التحضيرية مع جميع الصناع وطاقم الإخراج، وشهدت الكواليس جلسات عمل مكثفة.

مسلسل شباب امرأة

ويتم تصوير المشاهد الأولية في حارة شعبية داخل أحد الاستديوهات لتتماشى مع موضوع المسلسل والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

بدأ الفنان يوسف عمر تصوير أول مشاهده في مسلسل “شباب امرأة”، الذى يشارك فيه مع الفنان غادة عبدالرازق، ويلعب شخصية “إمام” التى قدمها الفنان شكرى سرحان من قبل في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم، وتم التصوير داخل الحي الفلاحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتعاقد مؤخرا على بطولة المسلسل الفنان محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليًّا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

تفاصيل فيلم شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث.

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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