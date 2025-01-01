نائب وزير الصحة يتفقد مستشفي القنايات المركزى (صور)

تفقد الدكتورمحمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، عددًا من المستشفيات بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، ورصد اى قصور وعلاجها على الفور.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة

استهل نائب وزير الصحة يرافقه وكيل الوزارة جولته بتفقد مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، حيث تفقد أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الاستقبال، وراجع مخزون الدواء بصيدلية الطوارئ، وقسم الباطنة بالعناية المركزة، واطمئن على حالة المرضى، وسير العمل، وراجع واطمئن على توافر الأمصال واللقاحات، وحرص على الاستماع لرأي المرضى، ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة،فيتو

ناب وزير الصحة يعطى تكليفات هامة لوكيل صحة الشرقية

كما راجع الدكتور محمد الطيب، عقود الصيانة، وتفقد المعامل، واطمأن على مخزون بنك الدم، واطلع على دفاتر التسعير وتسجيل الحالات، وانتقد عدم تواجد الطاقم الطبي بغرفة المشورة، ووجه بسرعة وجود نبطشي بالغرفة، واستكمل مروره بتفقد الصيدلية، موجهًا بإعادة ترتيبها وتنظيمها بما يتناسب مع المعايير، واطمأن على فاعلية تشغيل أنظمة الحريق والاطفاء.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة،فيتو1

الطيب يتفقد تفقد غرفة الروماتيزم والعلاج الطبيعي

كما تفقد نائب الوزير ووكيل وزارة الصحة بالشرقية العيادات الخارجية، منها عيادة الباطنة، والرمد والنساء والتوليد، وانتقد عدم وجود جهاز سونار، بما يعيق الكشف على الحالات، ووجه بسرعة توفير الجهاز، وتفقد غرفة الروماتيزم والعلاج الطبيعي، ووجه نائب الوزير برفع كفاءة المستشفى، بالتنسيق مع مساعد الوزير للمشروعات القومية الدكتور أنور أسماعيل، كما حرص على الاستماع لشكوى أحد المرضى، تريد تجديد قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، ووجه بسرعة إصدار القرار حتى يتسنى للمريض صرف العلاج.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة،فيتو2

واستكمل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الزقازيق العام، وقام بتفقد الرعاية المركزة، واستمع لتقرير تفصيلي عن حالة المرضى، ومدى رضاء المنتفعين، وتفقد عناية الأطفال، واطمأن على حالتهم وانتظام سير نظام العمل، واستمع إلى آراء ومقترحات الأطقم الطبية، كما تفقد نائب الوزير قسم القلب والأوعية الدموية، ووحدة جراحات القلب المفتوح، ووحدة وغرفة عمليات قسطرة القلب، واطلع على تقارير المرضى، مستمعًا لشرح تفصلي عن حالتهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير افضل سبل الرعاية.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة،فيتو4

وحدة إذابه الجلطات والسكته الدماغية

كما اطلع الدكتورمحمد الطيب على الخدمات المستحدثة بالمستشفى، التي تتضمن إضافة جهاز ماموجرام، وعياده المشورة، ووحدة إذابه الجلطات والسكته الدماغية، ووحدة آلام الصدر، والانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية، وبعض عمليات جراحة القلب المفتوح، وجراحات المفاصل والمناظير بالعظام، ووجه بتحديد عدد أيام العمل بعيادة النفسية والعصبية ثلاث أيام بالأسبوع بعد زيادة التردد عليها، كما تفقد الدكتور محمد الطيب العيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وراجع عقود الصيانة، وأشاد بأنتظام العمل، وحرص على الاستماع لآراء المرضى ومقتراحتهم وشكواهم، واتخذ الإجراءات الفورية لحلها.

نائب وزير الصحة يشدد علي أهمية متابعة المؤشرات، وتقارير الجودة، ومكافحة العدوى

واختتم نائب الوزير جولته بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هاني جميعة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، أكد خلاله على أهمية المراجعة الدورية لعقود الصيانة والنظافة والأمن، والصيانة الدورية للأجهزة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، فضلًا عن مراجعة توزيع الأطقم الطبية، لافتًا إلى أهمية متابعة المؤشرات، وتقارير الجودة، ومكافحة العدوى، ولاسيما الترددات، كما استمع نائب الوزير إلى آراء ومقترحات وتحديات الأطقم الطبية، موجهًا بإتخاذ خطوات تنفيذية لحل جميع التحديات، وأعرب نائب الوزير عن مدى تقديره، لحرص الأطقم الطبية على انتظام سير العمل على أكمل وجه، وتفانيهم وجهودهم المخلصة، في رعاية المرضى وضمان صحتهم وسلامتهم.

الطيب يتفقد مستشفي القنايات المركزى بعد حريق غرفة العناية الفائقة،فيتو4

حريق مستشفى القنايات المركزي ومصير الأطفال الموجودين بالعناية الفائقة

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الشرقية في وقت سابق من السيطرة على حريق محدود اندلع بمستشفى القنايات المركزي، ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق إثر انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اندلع باحد غرف العناية الفائقة والسبب ماس كهربائي.

فيما أكدت ادارة المستشفي، انه جري تم نقل حالتين لطفلين إلى أحد المستشفيات الأخرى لاستكمال فترة علاجهما.

حريق مستشفي القنايات المركزى،فيتو

حريق مستشفى القنايات المركزي

نشب حريق فى مستشفى القنايات المركزي محافظة الشرقية على الفور انتقل على رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، علاوة علي سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع طارئ حيث تمكنت القوات من إخماد النيران التي اندلعت داخل أحد غرف الإفاقة بالمستشفى ونتج عن الحريق بعض التلفيات في محتويات الغرفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

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