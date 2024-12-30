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أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حصلت " فيتو " على أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 8 مصابين.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين  في حادث المنيا كلا من أحمد رشدان عبد الحكيم، 36 عامًا، عبد الرحمن عبد الناصر سالم، 30 عامًا، محمد علي عبد الحكيم، 27 عامًا، طه محمد طه عبد الله، 32 عامًا، أحمد مجاهد جابر محمد 20 عامًا، محمود عبد السلام عبد الحي 44 عامًا، عبادة صلاح سيد محمود 24 عامًا، أحمد عاطي أحمد عبد الله، 30 عامًا.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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