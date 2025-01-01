الترجي يخاطب 3 جهات بسبب تذاكر مباراته أمام بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي عن إصدار 4 مخاطبات من أجل تذاكر مباراة الفريق أمام بيراميدز المقبلة، والتي تجمعهما يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة بيراميدز والترجي الماضية التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في الجولة الثالثة بالبطولة ذاتها انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وقال نادي الترجي في بيانه إن الإدارة وجهت 4 مراسلات، من أجل التذاكر الخاصة بمباراة بيراميدز المصري وطلبت تمكين جماهيره من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان: "لقد وجه الترجي الرياضي التونسي مراسلة أولى إلى إدارة فريق بيراميدز يوم 18 ديسمبر، وأمام غياب أي رد على هذا المكتوب، وجه الترجي الرياضي التونسي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وتابع: "ونظرًا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز راسل الترجي الرياضي التونسي الجامعة المصرية لكرة القدم (اتحاد الكرة) في نفس الغرض عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك يوم 27 ديسمبر".

واستكمل: "وفي ظل عدم الرد على هذه المراسلات الثلاثة وجه الترجي الرياضي التونسي مكتوبًا في نفس الموضوع إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 30 ديسمبر المنقضي".

وأكد نادي الترجي أنه حتى هذه الساعة، لم تتلق إدارته أي رد وأي إجابة على المراسلات الأربعة.

واستأنف: "كما يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه أن إدارة النادي ستواصل خلال هذه الأيام التي تسبق موعد المباراة، القيام بكل المساعي الرامية إلى تمكين جمهورنا العزيز الذي سيتنقل إلى العاصمة المصرية من العدد المسموح له لحضور اللقاء".

وأتم: "وبحكم العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين تونس ومصر فإن إدارة الترجي الرياضي التونسي على يقين راسخ بحصولها على رد إيجابي من الجانب المصري على هذا الطلب خلال الأيام القليلة القادمة التي تسبق اللقاء".

واختتم: "وسنعلم أنصارنا الأعزاء في الإبان بآخر المستجدات الخاصة بهذا الموضوع حتى يتسنى لهم اتخاذ كل الإجراءات والإحتياطات المتعلقة بعملية الدخول إلى الملعب وحضور المباراة".

الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بالفوز على الصفاقسي

فيما حقق الترجي فوزا مهما على مضيفه الصفاقسي 1-0، يوم الأحد الماضي، على ملعب الطيب المهيري، في إطار منافسات الجولة 13 للدوري التونسي.

الترجي يهزم الصفاقسي



بهذه النتيجة تقدم الترجي إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

قدم الصفاقسي عرضًا هو الأفضل له خلال المباريات الأخيرة، ونجح في الإستحواذ على وسط الميدان.

وأنهت إدارة نادي الترجي إجراءات ضم اللاعب السويدي صاحب الأصول التونسية إلياس بوزيان، بشكل رسمي بعدما وقع عقدا يمتد لموسمين مقبلين مع الفريق قادما من فاستراس السويدي.

إلياس بوزيان لاعبا جديدا في الترجي

ويأتي التعاقد مع إلياس بوزيان لتدعيم مركز الظهير الأيمن وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الروماني لاورينتو ريجيكامف.

ويمتلك إلياس بوزيان (27 عاما) خبرة طويلة من خلال تمثيله عدة فرق في الدوري السويدي، حيث بدأ مسيرته مع فريق فيبي أي إف، قبل انتقاله لعدة فرق مثل برومولا وديجيفورس ولوندز بي كي.

ويسعى الترجي خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجومه لتعويض غياب مهاجمه البرازيلي رودريجو رودريجيز الذي غاب لفترات طويلة منذ بداية الموسم الحالي بداعي الإصابات.

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