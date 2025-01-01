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مواجهات نارية في البطولات الأفريقية، الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد.. وبيراميدز يبحث عن رد الاعتبار أمام الترجي

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

ويشارك في البطولات الأفريقية للموسم الجاري 4 أندية مصرية، بواقع الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري الأبطال فيما يشارك الزمالك والمصري في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية.

وتشهد الجولة الرابعة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية منافسات من العيار الثقيل وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

 

مواجهات نارية بالجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويستضيف بيراميدز نظيره الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات دوري أبطال أفريقيا ويسعى الفريق السماوي لرد الاعتبار أمام الفريق التونسي بعد الخسارة منه بثنائية نظيفة على ملعب "رادس" في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3-1-2025

الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة 9 مساء

السبت 4-1-2025

يانج أفريكانز ومازيمبي في تمام الساعة 3 مساء

أورلاندو بايتس وستاد أبيدجان في تمام الساعة 6 مساء

الجيش الملكي ويونيون في تمام الساعة 9 مساء

الرجاء وصن داونز في تمام الساعة 9 مساء

الأحد 5-1-2025

ساجرادا ودوجليبا في تمام الساعة 6 مساء

بيراميدز والترجي في تمام الساعة 6 مساء

الهلال ومولودية الجزائر في تمام الساعة 9 مساء

 مواجهات قوية في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية 

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

ويستضيف إستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك والمصري البورسعيدي، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الأحد 5-1-2025 

الزمالك ضد المصري في تمام الساعة 6 مساء

إنيمبا ضد لاك بولز في تمام الساعة 6 مساء

الصفاقسي ضد سيمبا في تمام الساعة 6 مساء

دياراف ضد أورابا يونايتد في تمام الساعة 6 مساء

نادي ستيلينبوش ضد لواندا سول في تمام الساعة 6 مساء

أسيك ميموزا ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 6 مساء

شباب قسنطينة ضد برافوس في تمام الساعة 9 مساء

الملعب المالي ضد نهضة بركان في تمام الساعة 9 مساء.

 

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر؛ من أجل مواجهة شباب بلوزداد الساعة 9 مساء الجمعة المقبل بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله- أشرف داري- كريم الدبيس- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- إمام عاشور- مصطفى أبو الخير- عمرو السولية- كريم وليد- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- وسام أبوعلي - سمير محمد.

طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان
المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي
المساعد الثاني: موليد راجي علي
الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

 

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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