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أخبار مصر

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، فيتو

قال الدكتور حسام موفي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته على أنه زوج وليس نبي، لافتًا إلي أن الثقة أساس استمرار العلاقة الزوجية.

اَية الزواج في القراَن الكريم

واسترشد حسام موافي خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، بقوله تعالى “هن لباس لكم وأنتم لباس لهن”.

حسام موافي: الزواج مقاسات

وأوضح:"الاآية الكريم توضح أن الزواج مقاسات يعني الشخص يتزوج مقاسه علميا وماديا وأخلاقيا واجتماعيا، إنما الفيلم العربي إن ابن البواب يتجوز بنت الباشا غلط ودينيا غلط".

 

حسام موافي: مينفعش الدكتور يتجوز بنت البواب 

وتابع:"اللي تتجوزها لازم تبقى شبهك، يعني مش ممكن دكتور يتجوز واحدة لا تقرأ ولا تكتب مش هيقدر يعيش معاها، مش ممكن واحدة دكتورة تتجوز ابن البواب الذي لا يقرأ ولا يكتب وأنا مش بعيب في البواب، لكن المجتمع طبقات، علميا لازم تبقى الزوجة زيه وماديا يبقى الفرق بسيط وميدخلش الطمع ما بينهم، وكذلك ثقافيا واجتماعيا"
 

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