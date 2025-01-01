الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظ الأقصر يبحث طلبات المنطقة الأزهرية

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث طلبات المنطقة الأزهرية

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر باستقبال  الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية والوفد المرافق، لمناقشة عدد من ملفات منطقة الأقصر الأزهرية.

رئيس الأقصر الأزهرية يعرض مطالبه على المحافظ 


وتناول اللقاء عدد من المشكلات الخاصة ببعض الأراضي المخصصة لإنشاء معاهد ومدارس أزهرية، يقع بعضها خارج الحيز العمرانى، والبعض الآخر يلزمه إنهاء إجراءات الترخيص فى الإدارات الهندسية التابعة لمجالس المدن بالمحافظة.


كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أنه نظرًا لأرتفاع الكثافات الطلابية بمجمع نجع الطويل ابتدائي وإعدادى ثانوى بنين وإعدادى ثانوي بنات، لذا فمنطقة الأقصر الأزهرية بحاجة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 15 قيراط تقريبًا،لإنشاء مجمع أزهرى جديد بمنطقة نجع الطويل بالكرنك.


ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على أنه سيتم بحث كافة الطلبات المقدمة من منطقة الأقصر الأزهرية مع الجهات المنوطة وإنهاء إجراءات الترخيص اللازمة لبعض الأراضى، إلى جانب النظر فى إحتياجات بعض المناطق لإنشاء معاهد أزهرية وفقًا للكثافة السكانية والطلابية لكل منطقة.

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