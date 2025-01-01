الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم نيو أورليانز

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أبلغ مسؤولون من قوات إنفاذ القانون أن المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

 

حادث دهس في أمريكا

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية،   حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".

 

عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس


وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ الحي الفرنسي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة كانت تسير  بسرعة كبيرة  صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد. 

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قوات إنفاذ القانون مكتب التحقيقات الفيدرالي الشرطة الأمريكية حادث الدهس نيو أورليانز

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