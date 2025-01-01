الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يبدأ العام الجديد بتحذير أخير لحماس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

جدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تحذيره لحركة حماس بضرورة الإفراج عن المحتجزين في  قطاع غزة قبل موعد توليه منصبه رسميًّا في 20 يناير 2025، مشددًا على أن "العواقب ستكون وخيمة" إذا لم يتم الامتثال.

خلال مشاركته في حفل رأس السنة بمنتجعه "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مساء أمس الثلاثاء، رد  ترامب  على سؤال من مراسل شبكة CNN حول مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين، قائلًا: "سنرى ما سيحدث. من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريبًا".

وأضاف: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط. المسؤولون عن هذه الفظائع ضد الإنسانية سيدفعون الثمن".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع لإعداد قائمة الأسرى الأحياء المطلوبين من قبل إسرائيل.

وفقًا لمقترح حماس، سيتم تسليم القائمة في اليوم الرابع من الهدنة، لكن لن يتم إطلاق سراح أي محتجز خلال هذا الأسبوع.

 

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فلوريدا

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